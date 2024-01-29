Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції

Сьогодні 09:00
просмотров

Попередньо, чоловік випав із вікна багатоповерхового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на козирку під'їзду виявили труп: що кажуть у поліції

У неділю, 28 січня, у Дніпрі на Сонячній Набережній на козирку під’їзду однієї з багатоповерхівок виявили тіло чоловіка. Попередньо, він випав із вікна.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер відразу. На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, – додали у поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на козирку під'їзду виявили труп: що кажуть у поліціїУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 08:28
ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси

Поки що це стосується мешканців міста Жовті Води та села…

На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий “шахед”: уламки впали на територію агропідприємства
Новини Дніпра
Сьогодні 07:56
На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий “шахед”: уламки впали на територію агропідприємства

Учора ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотником типу "Shahed".

Зник тиждень тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Зник тиждень тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі патрульні врятували пораненого птаха
Вчора 16:42
У Дніпрі патрульні врятували пораненого птаха

У Дніпрі співробітники поліції допомогли пораненому птаху.

Наверх