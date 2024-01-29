У Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції

У неділю, 28 січня, у Дніпрі на Сонячній Набережній на козирку під’їзду однієї з багатоповерхівок виявили тіло чоловіка. Попередньо, він випав із вікна.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер відразу. На місце викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.
Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, – додали у поліції.
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