У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 2 березня, у Дніпрі на перехресті вулиць Короленка та Свєтлова сталася аварія. Там зіткнулися Ford та BMW.

Внаслідок зіткнення останній врізався в дерево та повис на ньому.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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