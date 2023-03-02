Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

Сьогодні 17:33
просмотров

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

Сьогодні, 2 березня, у Дніпрі на перехресті вулиць Короленка та Свєтлова сталася аварія. Там зіткнулися Ford та BMW.

Внаслідок зіткнення останній врізався в дерево та повис на ньому.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок. Також читайте: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Для чого потрібен апостиль та де його можна поставити у Дніпрі: нововведення 2023 року
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:22
    Для чого потрібен апостиль та де його можна поставити у Дніпрі: нововведення 2023 року

    На початку цього року у проставленні апостилю в Україні відбулися…

    Масових ракетних атак від РФ може більше не бути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:07
    Масових ракетних атак від РФ може більше не бути

    Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масові…

    У Дніпрі знову курсує безкоштовна маршрутка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:37
    У Дніпрі знову курсує безкоштовна маршрутка

    У Дніпрі курсує безкоштовна маршрутка від гіпермаркету.

    Чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    Чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини

    У ОВА відповіли, чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини.

    Наверх