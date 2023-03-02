У Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося

Сьогодні, 2 березня, у Дніпрі на перехресті вулиць Короленка та Свєтлова сталася аварія. Там зіткнулися Ford та BMW.
Внаслідок зіткнення останній врізався в дерево та повис на ньому.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На щастя, ніхто не постраждав.
Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок. Також читайте: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту).
Читайте також:
Автор:
На початку цього року у проставленні апостилю в Україні відбулися…
Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масові…
У Дніпрі курсує безкоштовна маршрутка від гіпермаркету.
У ОВА відповіли, чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини.