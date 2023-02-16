У Дніпрі на Каверіна у пожежі ледь не загинув дідусь

У Дніпрі на вулиці Каверіна загорілася квартира. У пожежі постраждав 75-річний дідусь.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Ввечері 15 лютого на вулиці Каверіна з вікон квартири на третьому поверсі йшов густий дим. Рятувальники потрапили до задимленої квартири та виявили там дідуся, який потребував допомоги.

Його вивели на вулицю та передали медикам, які доставили пенсіонера до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 2 кв. м.

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