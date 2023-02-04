У Дніпрі на Калиновій чоловік напідпитку заліз на дах та відмовився злізати (ВІДЕО)

У Дніпрі на Калиновій п'яний чоловік заліз на дах триповерхового будинку та відмовлявся злізати. Очевидцям довелося викликати правоохоронців.

Спочатку дніпрянин у стані алкогольного сп’яніння зафіксувався на пожежних сходах в районі третього поверху. На вмовляння мешканців будинку спуститися вниз він не реагував, тож довелося кликати на поміч поліцейських. Проте й на їхні прохання чоловік не звертав уваги.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео з місця подій.

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