У Дніпрі на Калиновій чоловік напідпитку заліз на дах та відмовився злізати (ВІДЕО)

Спочатку дніпрянин у стані алкогольного сп’яніння зафіксувався на пожежних сходах в районі третього поверху. На вмовляння мешканців будинку спуститися вниз він не реагував, тож довелося кликати на поміч поліцейських. Проте й на їхні прохання чоловік не звертав уваги.
У місцевих Telegram-каналах поширили відео з місця подій.
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