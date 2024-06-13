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У Дніпрі на Калнишевського вночі невідомі підпалили ще одне авто

Сьогодні 10:40
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У Дніпрі на вулиці Петра Калнишевського невідомі підпалили автівку.

Відео та фото з цим випадком поширилося у місцевих групах Telegram.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калнишевського вночі невідомі підпалили ще одне автоНовости Днепра про У Дніпрі на Калнишевського вночі невідомі підпалили ще одне авто

За попередньою інформацією, на проспекті Петра Калнишевського поблизу будинку №22 горив мікроавтобус Renault. Припускається, що його навмисно підпалили – поруч знаходились пусті каністри з-під бензину.

Окрім того, стався досить дивний збіг, адже 10 червня вночі у тому самому районі на вулиці Яскравій невідомі підпалили мікроавтобус військових. Відомо, що хулігани самостійно виготовили коктейлі Молотова, кинули їх в автівку та, коли вона зайнялася, втекли. Поліція досі їх розшукує. Згодом цю подію прокоментував один з військових та оголосив винагороду за надання повної інформації про причетних до злочину осіб або за їх піймання.

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник. Вона доповіла, що наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб, а також повідомила, що автівка належить місцевому мешканцю, не військовому. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі на проспекті Калнишевського збили дівчину з собакою (ВІДЕО).

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