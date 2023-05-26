У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)

Пожар уничтожил квартиру на улице Илларионовской в Самарском районе Днепра вечером 25 мая.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 20:21 на лінію «101» повідомили про пожежу в квартирі на 3 поверсі п’ятиповерхівки. На місце одразу ж вирушила бригада рятувальників.

Пожежу гасили цілу годину. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно, облицювання стін та стелі квартири та металопластикове вікно квартири поверхом вище. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м.

На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: