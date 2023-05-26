У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
О 20:21 на лінію «101» повідомили про пожежу в квартирі на 3 поверсі п’ятиповерхівки. На місце одразу ж вирушила бригада рятувальників.
Пожежу гасили цілу годину. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно, облицювання стін та стелі квартири та металопластикове вікно квартири поверхом вище. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м.
На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
Читайте також:
Автор:
Вночі росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область дронами та ракетами.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…
У Дніпрі лунали вибухи
Українські військові сьогодні, 25 травня, змогли знищити одного російського винищувача…