Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 08:00
просмотров

Пожар уничтожил квартиру на улице Илларионовской в Самарском районе Днепра вечером 25 мая.

Новости Днепра про У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 20:21 на лінію «101» повідомили про пожежу в квартирі на 3 поверсі п’ятиповерхівки. На місце одразу ж вирушила бригада рятувальників.

Пожежу гасили цілу годину. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно, облицювання стін та стелі квартири та металопластикове вікно квартири поверхом вище. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м.

На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Іларіонівській горіла квартира (ФОТО, ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

    Вночі росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область дронами та ракетами.

    Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів “шахедами” по Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів “шахедами” по Україні

    Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…

    У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 03:42
    У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів

    У Дніпрі лунали вибухи

    Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один – пошкоджено
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один – пошкоджено

    Українські військові сьогодні, 25 травня, змогли знищити одного російського винищувача…

    Наверх