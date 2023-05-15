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  • У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Сьогодні 13:14
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Сьогодні у Дніпрі з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Сталося це на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка. 

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Травми, отримані в результаті падіння, виявились несумісними із життям, чоловік помер миттєво.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство).

Триває слідство

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Новости Днепра про У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліціїУкраїнська

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