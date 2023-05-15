У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Сьогодні у Дніпрі з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік.

Сталося це на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Травми, отримані в результаті падіння, виявились несумісними із життям, чоловік помер миттєво.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство).

Триває слідство

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