У Дніпрі на Дорошенка чоловік випав із вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Сталося це на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Травми, отримані в результаті падіння, виявились несумісними із життям, чоловік помер миттєво.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам підтвердили цю інформацію та зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство).
Триває слідство
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