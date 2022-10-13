У Дніпрі на Гладкова чоловік вночі втікав від кактусу

Інцидент стався на вулиці Гладкова. 37-річний чоловік уночі вибіг зі своєї квартири і побіг до сусідів, тому що перелякався кактуса. Він розповів сусідам, що в його квартирі наче є чужі люди – жінка та чоловік, пише Дніпро Оперативний.
Чоловік вказував на кактус і казав, що рослина перетворювалася то на жінку то на чоловіка. Він був впевнений, що ці люди хочуть завдати йому шкоди. Тому він відбивався від них, а потім втік з квартири. Зазначається, що окрім галюцинацій чоловік перестав впізнавати предмети в кімнаті і намагався іх зламати.
На місце інциденту викликали медиків, які доставили чоловіка до психіатричної лікарні.
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