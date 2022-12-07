У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Течія починалася в районі будинку №16. Вода стікала вниз дорогою.
Про це пише “Інформатор”.
Через низьку температуру вода перетворилася на кригу. На ранок 7 грудня ситуація залишилася незмінною. Ожеледиця по всій ширині дороги. Крига заходить навіть у двір будинку №12.
Водії намагаються оминати цю ділянку, оскільки є ризик заносу.
Вода продовжує витікати. Враховуйте цю інформацію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі діти вже катаються на льоду біля коси на Перемозі (ФОТО).
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