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  • У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Сьогодні 12:28
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Учора, 6 грудня, на Гладкова стався витік води з колектора.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Течія починалася в районі будинку №16. Вода стікала вниз дорогою.

Про це пише “Інформатор”.

Через низьку температуру вода перетворилася на кригу. На ранок 7 грудня ситуація залишилася незмінною. Ожеледиця по всій ширині дороги. Крига заходить навіть у двір будинку №12.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Водії намагаються оминати цю ділянку, оскільки є ризик заносу.

Вода продовжує витікати. Враховуйте цю інформацію.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі діти вже катаються на льоду біля коси на Перемозі (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Гладкова через витік води з колектора утворилася ковзанка (ФОТО)Українська

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