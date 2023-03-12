У Дніпрі на фасаді п’ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

Так, на п’ятиповерхівці по вулиці Квітки Цісик (колишня Гулі Корольової) планують намалювати яскравий мурал. Восени серед мешканців району оголосили конкурс на найкращий ескіз, і ось вдалося вибрати переможця. Про це розповіли в спільноті “Райончик”.
Авторка переможного ескізу Вікторія Улізько надихнулася новою назвою вулиці та запропонувала яскравий квітковий концепт. Зазначається, що в майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці.
Це такий меседж, символ перемоги та відновлення, процвітання України, – йдеться в повідомленні.
Ось так будинок фасад будинку виглядає зараз:
Оновлений фасад може виглядати так:
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