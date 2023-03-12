У Дніпрі на фасаді п’ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

У Дніпрі на лівому березі з'явиться новий мурал.

Так, на п’ятиповерхівці по вулиці Квітки Цісик (колишня Гулі Корольової) планують намалювати яскравий мурал. Восени серед мешканців району оголосили конкурс на найкращий ескіз, і ось вдалося вибрати переможця. Про це розповіли в спільноті “Райончик”.

Авторка переможного ескізу Вікторія Улізько надихнулася новою назвою вулиці та запропонувала яскравий квітковий концепт. Зазначається, що в майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці.

Це такий меседж, символ перемоги та відновлення, процвітання України, – йдеться в повідомленні.

Перед тим, як на фасаді з’явиться мурал, стіну утеплять. Роботи планують розпочати із приходом стабільного тепла – у квітні.

Ось так будинок фасад будинку виглядає зараз:

Оновлений фасад може виглядати так:

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