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У Дніпрі на фасаді п’ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

Сьогодні 11:46
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У Дніпрі на лівому березі з'явиться новий мурал.

Новости Днепра про У Дніпрі на фасаді п'ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

Так, на п’ятиповерхівці по вулиці Квітки Цісик (колишня Гулі Корольової) планують намалювати яскравий мурал. Восени серед мешканців району оголосили конкурс на найкращий ескіз, і ось вдалося вибрати переможця. Про це розповіли в спільноті “Райончик”. 

Авторка переможного ескізу Вікторія Улізько надихнулася новою назвою вулиці та запропонувала яскравий квітковий концепт. Зазначається, що в майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці. 

Це такий меседж, символ перемоги та відновлення, процвітання України, – йдеться в повідомленні.
 
Перед тим, як на фасаді з’явиться мурал, стіну утеплять. Роботи планують розпочати із приходом стабільного тепла – у квітні.
 

Ось так будинок фасад будинку виглядає зараз:

Новости Днепра про У Дніпрі на фасаді п'ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

Оновлений фасад може виглядати так:

Новости Днепра про У Дніпрі на фасаді п'ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на фасаді п'ятиповерхівки зацвітуть весняні квіти (ФОТО)Українська

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