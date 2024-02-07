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  • У Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка

У Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка

Сьогодні 16:23
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Постраждала звернулась до поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка

Днями у Дніпрі стався інцидент – на вулиці Фабра фасад будинку посипався на тротуар.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що постраждала жінка.

У поліції журналісту dnepr.info щодо цього повідомили, що зареєстрували звернення постраждалої. Наразі триває перевірка.

Інформація зафіксована. Наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють обставини події, – повідомили нам у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінкаУкраїнська

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