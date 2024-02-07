У Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка

Днями у Дніпрі стався інцидент – на вулиці Фабра фасад будинку посипався на тротуар.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що постраждала жінка.
У поліції журналісту dnepr.info щодо цього повідомили, що зареєстрували звернення постраждалої. Наразі триває перевірка.
Інформація зафіксована. Наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють обставини події, – повідомили нам у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок.
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