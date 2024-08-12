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  • У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

Сьогодні 14:00
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У Дніпрі через ремонтні роботи в центрі міста зміниться рух транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

У середмісті Дніпра планують відремонтувати зливову каналізацію, але аби розпочати роботи, буде необхідно на два місяці перекрити дорогу по вулиці Князя Володимира Великого. Заборонити рух транспорту можуть на ділянці від будинку №2-Б до вулиці Європейська, 15.

Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради. Роботи триватимуть з 31 серпня по 1 листопада 2024 року.

Планують скоротити низку тролейбусних маршрутів та автобусний до вулиці Князя Володимира Великого, з кінцевою зупинкою “Мост-Сіті”. Мова йде про:

  • тролейбусні маршрути №7 “вулиця Холодильна — вулиця Європейська”;
  • №14 “вулиця Королеви Єлизавети II — житловий масив Сонячний”;
  • №17 “ж/м Калинівський — вулиця Європейська”;
  • №20 “ж/м Лівобережний-3 — вулиця Королеви Єлизавети II”;
  • автобусні маршрути №38 “ж/м Лівобережний-3 — вулиця Королеви Єлизавети II”.

Також перенесуть кінцеву зупинку з вулиці Королеви Єлизавети II на площу Успенську для таких автобусних маршрутів:

  • №57-А “проспект Петра Калнишевського — вулиця Королеви Єлизавети II”;
  • №88 “вулиця Старочумацька — вулиця Королеви Єлизавети II”.
  •  маршрути №2 “вулиця Королеви Єлизавети II — ж/м Парус-2” та №12 “ж/м Перемога-6 — вулиця Королеви Єлизавети II” об’єднають у тимчасовий маршрут “ж/м Парус-2 — ж/м Перемога-6”.

Крім цього, корегують схему автобусних маршрутів №120 “ж/м Перемога-6 — вулиця Королеви Єлизавети II” та №121 “ж/м Парус — вулиця Володимира Мономаха”. Визначать тимчасову зупинку громадського транспорту по вулиці Січеславська Набережна, у районі будинку №29.

Організувати на період перекриття проїзної частини двосторонній рух транспортних засобів по вулиці Європейській, від вулиці Січеславської Набережної до вулиці Князя Володимира Великого, для проїзду оперативних, аварійних, комунальних транспортних засобів і транспортних засобів мешканців прилеглих будинків, – зазначено в документі. 

Варто зауважити, що станом на 12 серпня це тільки плани. На документі ще немає підпису міського голови, тож можливі зміни.

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Новости Днепра про У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспортУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспортРусский

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