У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

У середмісті Дніпра планують відремонтувати зливову каналізацію, але аби розпочати роботи, буде необхідно на два місяці перекрити дорогу по вулиці Князя Володимира Великого. Заборонити рух транспорту можуть на ділянці від будинку №2-Б до вулиці Європейська, 15.
Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради. Роботи триватимуть з 31 серпня по 1 листопада 2024 року.
Планують скоротити низку тролейбусних маршрутів та автобусний до вулиці Князя Володимира Великого, з кінцевою зупинкою “Мост-Сіті”. Мова йде про:
Також перенесуть кінцеву зупинку з вулиці Королеви Єлизавети II на площу Успенську для таких автобусних маршрутів:
Крім цього, корегують схему автобусних маршрутів №120 “ж/м Перемога-6 — вулиця Королеви Єлизавети II” та №121 “ж/м Парус — вулиця Володимира Мономаха”. Визначать тимчасову зупинку громадського транспорту по вулиці Січеславська Набережна, у районі будинку №29.
Організувати на період перекриття проїзної частини двосторонній рух транспортних засобів по вулиці Європейській, від вулиці Січеславської Набережної до вулиці Князя Володимира Великого, для проїзду оперативних, аварійних, комунальних транспортних засобів і транспортних засобів мешканців прилеглих будинків, – зазначено в документі.
Варто зауважити, що станом на 12 серпня це тільки плани. На документі ще немає підпису міського голови, тож можливі зміни.
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