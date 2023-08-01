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У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

Сьогодні 16:49
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На дорогах у середмісті Дніпра з'явилися гумові стовпчики.

Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

На розі вулиць Липинського та Коцюбинського з’явилися гумові стовпці. Раніше тут була звичайна розмітка, але днями тут встановили напрямний острівець зі стовпчиками. 

Про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.

Урбаністи зазначили, що розмітку часто ігнорували водії, але тепер вони будуть змушені її дотримуватися.

Такі стовпчики потрібні в місцях, де потрібно обмежити проїзд та паркування авто. Вони також можуть виступати в ролі антикишень та острівців безпеки. Не завжди є можливість встановити фізичні бордюри або клумбу, натомість такі стовпчики вирішують проблему буквально за кілька годин та відносно невелику ціну, – пояснили урбаністи.
Стовпчики розмальовані в чорно-жовті кольори. На відміну від червоно-білих київських і львівських вони стриманіші, тож не захаращують візуальний простір вулиці. 
 
Проте з цим не згодні деякі коментатори, які вважають, що вони мають бути яскравішими, хоча б на початку, поки до них не звикнуть люди. 
 
Якщо це тимчасове рішення, а особливо нове, краще най буде яскравим. Ну а не тимчасовим таке рішення не повинно бути, – зазначив дніпрянин. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вони

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Новости Днепра про У Дніпрі на дорогах встановили нові гумові стовпчики: навіщо вониУкраїнська

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