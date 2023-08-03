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У Дніпрі на дітей нападає осиний рій

Сьогодні 14:05
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У Дніпрі в дуплі впалого дерева оси облаштували гніздо.

Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рій

У Дніпрі на проспекті Калнишевського нещодавно впала стара аварійна тополя. Кремезне дерево погнуло паркан на дитячому майданчику, але це не найстрашніший наслідок. Всередині засохлого стовбура поселилися оси, які кошмарять дітей. 

За словами дніпрянки Олени, розлючені комахи покусали декількох дітей, не на жарт налякавши батьків малечі та випадкових перехожих. Тож жінка шукає спосіб прибрати старе дерево та прогнати ос.

Містяни радять звернутися до ДСНС, щоб рятувальники прибрали осиний рік, а згодом до комунальників, які зможуть вивести залишки старої тополі. 

На зображенні може бути: дерево
 
 
 
Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рій
Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рій
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Поруч майданчик, де завжди багато малечі, тож жінка шукає спосіб прибрати звідси комах.

Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рій

Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рій

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Новости Днепра про У Дніпрі на дітей нападає осиний рійУкраїнська

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