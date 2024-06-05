У Дніпрі на деяких вулицях знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

КП "Дніпроводоканал" повідомив жителів Дніпра про проблеми, що виникли внаслідок відключення електроенергії, а також про проведення запланованих робіт.

Станом на 09:45 внаслідок відсутності електропостачання знижений тиск подачі воді за такими адресами:

вулиця Фабрично-Заводська,20 (верхні поверхи);

вулиця Новокримська, 1, 3, 4, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницького, 26, 26-А, 28, 28- А, 30, 32.

Тиск буде відновлено після подачі електроенергії.

Через проведення аварійних робіт по вулиці Робоча,160 знижено тиск на верхніх поверхах по вулиці Робоча,152,154,158,160.

Нормативний тиск по вулиці Робоча буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня.

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