У Дніпрі на деяких вулицях знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Станом на 09:45 внаслідок відсутності електропостачання знижений тиск подачі воді за такими адресами:
Тиск буде відновлено після подачі електроенергії.
Через проведення аварійних робіт по вулиці Робоча,160 знижено тиск на верхніх поверхах по вулиці Робоча,152,154,158,160.
Нормативний тиск по вулиці Робоча буде відновлено у найближчий час.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня.
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