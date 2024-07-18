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У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі минулої доби жителі повідомили про вибухи трансформаторів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

У місцевих Telegram-каналах 17 липня дніпряни повідомляли про вибухи трансформаторів. 

Ввечері 17 липня в одному з будинків на Запорізькому шосе вибухнув трансформатор після подачі електроенергії. За словами містян, світла у квартирах не було близько двох діб. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

Жителі ж/м Перемога також опублікували фото, на якому видно задимлення із трансформаторної будки. За словами очевидців, відбувся вибух у двох трансформаторах у подвір’ї будинку. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

Згодом опублікували відео з місця вибуху трансформатора на проспекті Пилипа Орлика. На місці вже працювали спецслужби.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

Сьогодні, 18 липня, за словами місцевих жителів, з 5 ранку димить трансформатор у селищі Мирному

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

У приватних енергетичних компаніях ситуацію не коментують. 

У Громадській раді Дніпра приймають скарги щодо відсутності електропостачання у будинках. Вчора, 17 липня, щодо відсутності світла протягом цілої доби надійшло більше десятка скарг. Більшість з них були направлені у ДТЕК для розгляду та вжиття заходів. 

Якщо у Вашому будинку спостерігаються проблеми з водо-, електро- або газопостачанням, та якщо вони не пов’язані з графіками відключень, у Вас є можливість повідомити про це у Громадську раду:

Будь ласка, пишіть: Світло, Вода, Тепло (або інше) – та вказуйте контактні телефони. Звернення приймаються на пошту: [email protected].

Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформаторУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформаторРусский

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