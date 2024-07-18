У Дніпрі на Запорізькому шосе після ввімкнення світла вибухнув трансформатор

У Дніпрі минулої доби жителі повідомили про вибухи трансформаторів.

У місцевих Telegram-каналах 17 липня дніпряни повідомляли про вибухи трансформаторів.

Ввечері 17 липня в одному з будинків на Запорізькому шосе вибухнув трансформатор після подачі електроенергії. За словами містян, світла у квартирах не було близько двох діб.

Жителі ж/м Перемога також опублікували фото, на якому видно задимлення із трансформаторної будки. За словами очевидців, відбувся вибух у двох трансформаторах у подвір’ї будинку.

Згодом опублікували відео з місця вибуху трансформатора на проспекті Пилипа Орлика. На місці вже працювали спецслужби.

Сьогодні, 18 липня, за словами місцевих жителів, з 5 ранку димить трансформатор у селищі Мирному

У приватних енергетичних компаніях ситуацію не коментують.

У Громадській раді Дніпра приймають скарги щодо відсутності електропостачання у будинках. Вчора, 17 липня, щодо відсутності світла протягом цілої доби надійшло більше десятка скарг. Більшість з них були направлені у ДТЕК для розгляду та вжиття заходів.

Якщо у Вашому будинку спостерігаються проблеми з водо-, електро- або газопостачанням, та якщо вони не пов’язані з графіками відключень, у Вас є можливість повідомити про це у Громадську раду:

Будь ласка, пишіть: Світло, Вода, Тепло (або інше) – та вказуйте контактні телефони. Звернення приймаються на пошту: [email protected].

Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК.

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