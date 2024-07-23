У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

На сайті міськради повідомили про планові відключення електроенергії на вівторок 23 липня.
У зв’язку із проведенням планових робіт відключать світло у будинках, розташованих за адресами:
Нагадаємо, у вівторок 23 липня дніпрянам вимикатимуть світло протягом усього дня – наразі задіяні відключення двох черг одночасно, з 14:00 – трьох.
Слідкувати за відключеннями можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
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Відключення світла будуть довшими.
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