Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

Сьогодні 08:18
просмотров

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла майже на весь день.

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

На сайті міськради повідомили про планові відключення електроенергії на вівторок 23 липня. 

У зв’язку із проведенням планових робіт відключать світло у будинках, розташованих за адресами: 

  • вул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34, 35;
  • вул. Будівельників: 25, 29, 31, 33;
  • вул. Енергетична: 16, 18-К;
  • пров. Енергетичний: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9, 11.

Нагадаємо, у вівторок 23 липня дніпрянам вимикатимуть світло протягом усього дня – наразі задіяні відключення двох черг одночасно, з 14:00 – трьох.

Слідкувати за відключеннями можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адресиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень

    Відключення світла будуть довшими.

    У Дніпрі 23 липня декілька тролейбусів та два автобуси тимчасово змінять маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі 23 липня декілька тролейбусів та два автобуси тимчасово змінять маршрут

    Відбулися зміни у схемах руху громадського транспорту.

    У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 22:02
    У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)

    Жителі Дніпра зафіксували сором'язливу веселку поміж хмар.

    25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель
    Новини Дніпра
    Вчора 21:31
    25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель

    Масштабну схему зі збуту наркотиків створив житель Дніпра.

    Наверх