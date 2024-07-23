У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла майже на весь день.

На сайті міськради повідомили про планові відключення електроенергії на вівторок 23 липня.

У зв’язку із проведенням планових робіт відключать світло у будинках, розташованих за адресами:

вул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34, 35;

вул. Будівельників: 25, 29, 31, 33;

вул. Енергетична: 16, 18-К;

пров. Енергетичний: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9, 11.

Нагадаємо, у вівторок 23 липня дніпрянам вимикатимуть світло протягом усього дня – наразі задіяні відключення двох черг одночасно, з 14:00 – трьох.

Слідкувати за відключеннями можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

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