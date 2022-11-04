У Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси

У Самарському районі Дніпрі чотири дні не буде газопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті компанії “Дніпрогаз”. Без газу мешканці будуть упродовж чотирьох днів – з 8 по 11 листопада. Протягом 4 днів фахівці будуть ремонтувати газові мережі Самарського району.
Тимчасово буде обмежено розподіл газу мешканцям будинків, які проживають за наступними адресами:
Вулиця Піщана;
Вулиця Нагатинська;
Вулиця Дежньова;
Вулиця Норильська;
Вулиця Окська;
Вулиця Пономарчука;
Вулиця Радіальна;
Вулиця Ярової;
Вулиця Ярославни;
Провулок Івана Купали;
Вулиця Гаванська;
Вулиця 20 років Перемоги;
Вулиця Автопаркова;
Вулиця Омельновича-Павленка;
Вулиця Бориспільська;
Провулок Михайла Дідевича;
Вулиця Виговського.
Газ повернуть після закінчення всіх робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.
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