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У Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси

Сьогодні 12:35
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У Дніпрі чергові відключення газу.

Новости Днепра про У Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси

У Самарському районі Дніпрі чотири дні не буде газопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті компанії “Дніпрогаз”. Без газу мешканці будуть упродовж чотирьох днів – з 8 по 11 листопада. Протягом 4 днів фахівці будуть ремонтувати газові мережі Самарського району.
 
Тимчасово буде обмежено розподіл газу мешканцям будинків, які проживають за наступними адресами:
  • Вулиця Піщана;
  • Вулиця Нагатинська;
  • Вулиця Дежньова;
  • Вулиця Норильська;
  • Вулиця Окська;
  • Вулиця Пономарчука;
  • Вулиця Радіальна;
  • Вулиця Ярової;
  • Вулиця Ярославни;
  • Провулок Івана Купали;
  • Вулиця Гаванська;
  • Вулиця 20 років Перемоги;
  • Вулиця Автопаркова;
  • Вулиця Омельновича-Павленка;
  • Вулиця Бориспільська;
  • Провулок Михайла Дідевича;
  • Вулиця Виговського.
Газ повернуть після закінчення всіх робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адресиУкраїнська

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