У Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси

У Дніпрі чергові відключення газу.

У Самарському районі Дніпрі чотири дні не буде газопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті компанії “Дніпрогаз”. Без газу мешканці будуть упродовж чотирьох днів – з 8 по 11 листопада. Протягом 4 днів фахівці будуть ремонтувати газові мережі Самарського району.

Тимчасово буде обмежено розподіл газу мешканцям будинків, які проживають за наступними адресами:

Вулиця Піщана;

Вулиця Нагатинська;

Вулиця Дежньова;

Вулиця Норильська;

Вулиця Окська;

Вулиця Пономарчука;

Вулиця Радіальна;

Вулиця Ярової;

Вулиця Ярославни;

Провулок Івана Купали;

Вулиця Гаванська;

Вулиця 20 років Перемоги;

Вулиця Автопаркова;

Вулиця Омельновича-Павленка;

Вулиця Бориспільська;

Провулок Михайла Дідевича;

Вулиця Виговського.

Газ повернуть після закінчення всіх робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

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