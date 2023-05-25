У Дніпрі на Червоному Камені невідомі систематично обмальовують під’їзд буквами “Z”

У Дніпрі хулігани обмальовують під'їзд Z-eтками.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України літера “Z” набула зовсім нового сенсу. Саме з такими позначками ворожа техніка заїжджала до українських селищ та міст. Тож тепер будь-яка згадка цієї букви тригерить українців.

Мешканці Червоного Каменю стикнулися з хуліганами, які систематично обмальовували літерами “Z” під’їзд одного із будинків на вулиці Коробова. Місцеві кажуть, що нові написи з’являються майже кожного дня. Почалося усе після війни.

Загострилася ситуація після того, як загинув військовий, який жив у цьому під’їзді. Окрім “зеток” почали з’являтися надписи “слава росії” та червоно-чорні прапори УПА, на яких писали непристойні лайливі вирази.

Мешканці будинку кажуть, що неодноразово змивали ці написи, але вони з’являлися знову.

Сил вже немає, – пишуть дніпряни.

Відео з доказами опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.

Мешканці будинку кажуть, що будуть звертатися до поліції щодо цього випадку.

Нагадаємо, раніше сервіс прокату велосипедів цікаво вирішив проблему з літерою Z.

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