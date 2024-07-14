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У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачками

Сьогодні 16:42
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У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з овочами.

Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачками

Незвичайна овочева культура розквітла на житловому масиві Перемога.

На бульварі Слави місцеві мешканці помітили клумби з кабачками.

Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачками

Гарбузові вирощують для того, щоб боротися з бур’янами та шкідниками.

Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачками

Доглядати за кабачками досить легко, до того ж вони мають відмінні смакові якості.

Багато років тому на цьому місці був фонтан.

Останнім часом бульвар Слави стає все доглянутішим. У липні тут робили великий ремонт дорожнього покриття.

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Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачкамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачкамиРусский

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