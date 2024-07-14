У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з кабачками

Незвичайна овочева культура розквітла на житловому масиві Перемога.
На бульварі Слави місцеві мешканці помітили клумби з кабачками.
Гарбузові вирощують для того, щоб боротися з бур’янами та шкідниками.
Доглядати за кабачками досить легко, до того ж вони мають відмінні смакові якості.
Багато років тому на цьому місці був фонтан.
Останнім часом бульвар Слави стає все доглянутішим. У липні тут робили великий ремонт дорожнього покриття.
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