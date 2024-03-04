У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Правоохоронці встановлюють причетних осіб.

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – на вулиці Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У результаті на автівці пошкоджено лакофарбове покриття.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано, правоохоронці встановлюють причетних осіб. Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на кладовищі познущалися з могили військового.

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