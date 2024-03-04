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  • У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Сьогодні 13:33
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Правоохоронці встановлюють причетних осіб.
Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Фото умовне.

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – на вулиці Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У результаті на автівці пошкоджено лакофарбове покриття.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано, правоохоронці встановлюють причетних осіб. Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на кладовищі познущалися з могили військового.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліціїУкраїнська

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