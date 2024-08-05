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У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок

Сьогодні 14:00
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Знову трамвайний дрифт у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал “Труха”.

Що стало причиною сходу транспорту невідомо. Інформація про травмованих не надходила.

Це вже не перший такий випадок. Вчора, 4 серпня, у центрі Дніпра  “дав кута” ретро-трамвай.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейокУкраїнська

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