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  • У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

Сьогодні 15:21
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.

Фото та відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На щастя, ніхто не постраждав. А от рух трамваїв №12 та №16 затримано.

На місці вже працюють комунальники.  

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух трамваїв відновлено! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі невідомі підпалили собачі будиночки

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Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримуєтьсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримуєтьсяРусский

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