У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.

Фото та відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На щастя, ніхто не постраждав. А от рух трамваїв №12 та №16 затримано.

На місці вже працюють комунальники.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух трамваїв відновлено!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі невідомі підпалили собачі будиночки.

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