У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.
Фото та відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На щастя, ніхто не постраждав. А от рух трамваїв №12 та №16 затримано.
На місці вже працюють комунальники.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
UPD: рух трамваїв відновлено!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі невідомі підпалили собачі будиночки.
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