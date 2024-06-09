У Дніпрі на блокпості оселився кіт

Про це повідомила речниця управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко у соцмережах.
Друзі, біля нашого управління, на блок-посту, вже три дні разом із патрульними несе службу ось цей чотирилапий. Прийшов сам, повістку тцк не вручали, Котик має нашийник. Він явно домашній, — йдеться у дописі речниці патрульної поліції.
Правоохоронці усі ці дні підгодовують пухнастика, але бажають знайти його колишніх господарів.
В коментарях люди вважають, що кіт просто вирішив працювати разом із правоохоронцями.
Людмила Копиленко нагадує, що на блокпості може бути небезпечно і закликає власників прийти за своїм домашнім улюбленцем.
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