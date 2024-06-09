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У Дніпрі на блокпості оселився кіт

Сьогодні 17:09
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У Дніпрі на блокпості вже третій день "несе службу" кіт.

Новости Днепра про У Дніпрі на блокпості оселився кіт

Про це повідомила речниця управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко у соцмережах.

Друзі, біля нашого управління, на блок-посту, вже три дні разом із патрульними несе службу ось цей чотирилапий. Прийшов сам, повістку тцк не вручали, Котик має нашийник. Він явно домашній, — йдеться у дописі речниці патрульної поліції.

Правоохоронці усі ці дні підгодовують пухнастика, але бажають знайти його колишніх господарів.

В коментарях люди вважають, що кіт просто вирішив працювати разом із правоохоронцями.

Людмила Копиленко нагадує, що на блокпості може бути небезпечно і закликає власників прийти за своїм домашнім улюбленцем.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі додому повернувся песик, який подорожував на автобусі.

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