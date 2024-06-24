У Дніпрі на березі побачили багато піни: у чому справа

Жителі Дніпра помітили піну на березі річки.

Фотографіями поділились у Facebook-спільноті Актив ж/м Парус (Дніпро).

Зазвичай піна у річці може утворюватися в осінньо-зимовий період, коли кількість опадів збільшується та вода наповнюється киснем. Відповідно з’являється піна, яка не несе ніякої загрози навколишньому середовищу чи людям.

У літній період, особливо у спекотну погоду, це природне явище може бути наслідком розпаду будь-яких рослин, які знаходяться поруч з водою. Цвітіння синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), їх гибель та розкладання також може спровокувати утворення піни.

Окрім того, зниження рівня води за високої температури може сприяти концентрації забруднюючих речовин, що також є однією з причин виникнення цього явища.

Важливо не виключати такі антропогенні чинники:

забруднення води промисловими викидами, побутовими стоками тощо;

навмисні викиди хімічних речовин;

використання миючих засобів поблизу річки;

використання добрив та пестицидів у місцевостях поблизу річки, що може призвести до їх потрапляння у воду під час дощів.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі вода відійшла від берега щонайменше на 5 метрів, внаслідок чого знову було видно старий колісний пароплав.

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