У Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції

2 березня на вулиці Байкальській знайшли обгоріле тіло чоловіка. Виклик на лінію “102” надійшов о 6:50.
Труп лежав біля стіни тимчасової споруди у залишках багаття.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Як нам повідомили, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Кривого Рогу оформив 20 кредитів на безвісти зниклих військових.
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