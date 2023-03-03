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У Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції

Сьогодні 13:30
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На тілі не виявлено тілесних ушкоджень.
Новости Днепра про У Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції

Фото ілюстративне.

2 березня на вулиці Байкальській знайшли обгоріле тіло чоловіка. Виклик на лінію “102” надійшов о 6:50.

Труп лежав біля стіни тимчасової споруди у залишках багаття.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як нам повідомили, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Кривого Рогу оформив 20 кредитів на безвісти зниклих військових.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліціїУкраїнська

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