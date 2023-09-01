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У Дніпрі на АЗС зіткнулися бензовоз та BMW

Сьогодні 10:00
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Будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на АЗС зіткнулися бензовоз та BMW

Учора, 31 серпня, у Дніпрі на АЗС, що на Набережній Перемоги, сталася аварія.

Там зіткнулися бензовоз та BMW.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На місце події викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на АЗС зіткнулися бензовоз та BMWУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на АЗС зіткнулися бензовоз та BMWРусский

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