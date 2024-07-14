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  • У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

Сьогодні 08:24
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У Дніпрі на вулиці Антоновича перехожий напав на військового.

Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

Відео масово поширилося у місцевих соцмережах.

На відео чоловік йшов з пакетом по вулиці та побачивши військового почав поводитися агресивно.

Після викрику антиукраїнських гасел він з кулаками напав на військового, а після цього втік.

Згодом нападник записав відео, в якому виправдовувався за свою поведінку. 

Чоловік попросив вибачення за свій вчинок. За його словами, він не усвідомлював того, що робить, оскільки був під дією транквілізаторів, через втрату бабусі.

Я люблю Україну та не підтримую агресію рф, — зазначив він. 

Також він заявив, що готовий виплатити компенсацію військовому та шукає його контакти.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гаслаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гаслаРусский

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