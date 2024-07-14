У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

У Дніпрі на вулиці Антоновича перехожий напав на військового.

Відео масово поширилося у місцевих соцмережах.

На відео чоловік йшов з пакетом по вулиці та побачивши військового почав поводитися агресивно.

Після викрику антиукраїнських гасел він з кулаками напав на військового, а після цього втік.

Згодом нападник записав відео, в якому виправдовувався за свою поведінку.

Чоловік попросив вибачення за свій вчинок. За його словами, він не усвідомлював того, що робить, оскільки був під дією транквілізаторів, через втрату бабусі.

Я люблю Україну та не підтримую агресію рф, — зазначив він.

Також він заявив, що готовий виплатити компенсацію військовому та шукає його контакти.

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