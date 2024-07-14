У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

Відео масово поширилося у місцевих соцмережах.
На відео чоловік йшов з пакетом по вулиці та побачивши військового почав поводитися агресивно.
Після викрику антиукраїнських гасел він з кулаками напав на військового, а після цього втік.
Згодом нападник записав відео, в якому виправдовувався за свою поведінку.
Чоловік попросив вибачення за свій вчинок. За його словами, він не усвідомлював того, що робить, оскільки був під дією транквілізаторів, через втрату бабусі.
Я люблю Україну та не підтримую агресію рф, — зазначив він.
Також він заявив, що готовий виплатити компенсацію військовому та шукає його контакти.
Читайте також:
Автор:
Чудового дня, друзі!
На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві товариша.
На Дніпропетровщині ворог скерував дрони по рятувальникам.
Сьогодні, 13 липня, о 12 годині з водойми на Дніпропетровщині…