У Дніпрі на Амурському мосту врятували самогубця

Увечері під час патрулювання міста поліцейські отримали повідомлення про те, що на Амурському мосту чоловік намагався зістрибнути в воду.
Прибувши на виклик, патрульні побачили чоловіка, який тримався за перила і готувався стрибнути. Поліцейські налагодили контакт з дніпрянином. З’ясувалося, що той дійсно хотів накласти на себе руки через життєві проблеми.
На щастя, правоохоронцям вдалося вмовити 39-річного чоловіка не вчиняти самогубство. Схопивши його за руку, вони перетягли його в безпечне місце. На місце інциденту викликали медиків, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”
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