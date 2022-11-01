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У Дніпрі на Амурському мосту врятували самогубця

Сьогодні 14:08
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У Дніпрі чоловік хотів стрибнути з Амурського мосту.

Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту врятували самогубця

Увечері під час патрулювання міста поліцейські отримали повідомлення про те, що на Амурському мосту чоловік намагався зістрибнути в воду.

Прибувши на виклик, патрульні побачили чоловіка, який тримався за перила і готувався стрибнути. Поліцейські налагодили контакт з дніпрянином. З’ясувалося, що той дійсно хотів накласти на себе руки через життєві проблеми.

На щастя, правоохоронцям вдалося вмовити 39-річного чоловіка не вчиняти самогубство. Схопивши його за руку, вони перетягли його в безпечне місце. На місце інциденту викликали медиків, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”

Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту врятували самогубця

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Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту врятували самогубцяУкраїнська

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