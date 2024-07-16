У Дніпрі на Алеї пам’яті вандали розбили меморіал

У Дніпрі в сквері Героїв пошкодили меморіал на Алеї пам’яті.

Вандали розбили частину меморіалу, який присвячений Героям Майдану і загиблим воїнам Дніпропетровської області під час АТО/ООС. Попередньо, вони кинули каміння в скляні стели. Там з’явилися тріщини.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зараз хуліганів розшукують правоохоронці.

Алея пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО в Дніпрі – наймасштабніший в Україні меморіальний комплекс з вшанування Героїв АТО й Революції Гідності. Він складається зі скляних стел, на яких розміщені фотографії понад півтисячі воїнів Дніпропетровщини, загиблих під час бойових дій на Донбасі і на Майдані. При виготовленні скла використовувався подвійний друк фото на склі та зонована підсвітка.

На Алеї загиблих героїв розміщено фотографії, зроблені військовими кореспондентами в зоні бойових дій.

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