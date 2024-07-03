У Дніпрі на 91-му році життя помер легендарний учений-гідробіолог

Помер відомий дніпровський учений-гідробіолог Валентин Леонтійович Булахов.

Валентин Булахов пішов з життя 2 липня на 91-му році життя. Він був заслуженим викладачем, колишнім завідувачем кафедри зоології та екології Біофаку ДНУ ім. Олеся Гончара.

Сумну звістку повідомили на сторінці ДНУ у Facebook.

Там розповіли, що Валентин Булахов з 1969 року у ДНУ керував дослідженнями пов’язаними щ тваринами, вивчав проблеми екотоксикології і зооіндикації. А з 1970 року під керівництвом Валентина Леонтійовича в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара була сформована наукова школа структурно-функціональної зоології.

Професор приділяв багато уваги охороні природи й організації заповідних територій та сприяв організації Міжнародного Присамарського біосферного стаціонару. Під його керівництвом також реалізований проєкт організації Дніпровсько-Орільського природного заповідника (1990) та створено більше 10 державних заказників.

Вчений Валентин Булахов написав 600 наукових праць і науково-методичних робіт, у тому числі й першого у світі підручника «Функціональна зоологія», «Червоного списку тварин (хребетних) Дніпропетровщини».

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