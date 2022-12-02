Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на 12 кварталі невідомі “месники” розтрощили декілька авто

Сьогодні 10:44
просмотров

У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

У Дніпрі невідомі розтрощили декілька припаркованих авто. Сталося це на 12 кварталі, повідомляють дніпряни в соцмережах.

Відомо, що невідомі “месники” діють в темний час доби. Зазначимо, що не перший випадок такого вандалізму. Раніше автівки трощили на вулиці Робочій. Тероризують автомобілістів і на проспекті Слобожанському. Там вже втретє облили припарковані машини кислотою.

Чи пов’язані ці випадки – невідомо. Можливо це чергові сусідські війни, та місцеві мешканці на щось натякають автомобілістам, або це просто вандали, які трощать чуже майно заради задоволення. Деякі із жертв хочуть звернутися до поліції, але піймати винних буде важко.

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі Українська Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі невідомі Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заряджайте все: у Дніпрі та області знову екстрені відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Заряджайте все: у Дніпрі та області знову екстрені відключення світла

    У ДТЕК розповіли, які сьогодні діють графіки відключення.

    Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергію

    Щоб отримати платіжки з коректними цифрами за електроенергію, українцям потрібно…

    Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштують
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштують

    На початку грудня крупні українські супермаркети оновили ціни на яйця,…

    ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 1 грудня…

    Наверх