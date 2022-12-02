У Дніпрі на 12 кварталі невідомі “месники” розтрощили декілька авто

У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.

У Дніпрі невідомі розтрощили декілька припаркованих авто. Сталося це на 12 кварталі, повідомляють дніпряни в соцмережах.

Відомо, що невідомі “месники” діють в темний час доби. Зазначимо, що не перший випадок такого вандалізму. Раніше автівки трощили на вулиці Робочій. Тероризують автомобілістів і на проспекті Слобожанському. Там вже втретє облили припарковані машини кислотою.

Чи пов’язані ці випадки – невідомо. Можливо це чергові сусідські війни, та місцеві мешканці на щось натякають автомобілістам, або це просто вандали, які трощать чуже майно заради задоволення. Деякі із жертв хочуть звернутися до поліції, але піймати винних буде важко.

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