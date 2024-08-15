У Дніпрі на 12 кварталі дитячий майданчик потроху розбирають на металобрухт

На 12 кварталі у дворі будинків № 6 і № 4А по вулиці 152-ї Дивізії дитячий майданчик став жертвою вандалів. За словами місцевого жителя Олександра, невідомі спочатку розібрали на металобрухт огорожу, а тепер взялися за футбольні ворота.
На фото, які надали містяни видно, що зникли кілька металевих планок, а сітку воріт сильно понівечили.
Дитячий майданчик у дворі будинків № 6 і № 4А по вул. 152-ї Дивізії розбирають потихеньку на металобрухт. Огорожу пішла першою, а тепер дійшла черга до воріт. Прошу небайдужих свідків реагувати дзвінками до поліції, – йдеться у дописі.
Поки що застукати злодіїв на гарячому не вдалося.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі вандали спалили сміттєві баки на 12 кварталі.
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