У Дніпрі на 10 днів перекриють вулицю Луговську: що відомо

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.
Пов’язано перекриття вулиці з ремонтом дорожнього покриття. На час виконання ремонтних робіт весь транспорт пускатимуть в об’їзд.
У зазначений період на Луговській встановлять огорожу з сигнальним освітленням та відповідні дорожні знаки, а також забезпечать рух пішоходів та організують схему об’їздів для транспорту.
Утім, це розпорядження ще не було підписано, тож чинності воно поки не набрало.
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