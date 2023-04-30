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У Дніпрі на 10 днів перекриють вулицю Луговську: що відомо

Сьогодні 11:08
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У Дніпрі планують з 8-го по 18 травня перекрити вулицю Луговську. На 10 днів там заборонять рух транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі на 10 днів перекриють вулицю Луговську: що відомо

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Дніпра. 

Пов’язано перекриття вулиці з ремонтом дорожнього покриття. На час виконання ремонтних робіт весь транспорт пускатимуть в об’їзд. 

У зазначений період на Луговській встановлять огорожу з сигнальним освітленням та відповідні дорожні знаки, а також забезпечать рух пішоходів та організують схему об’їздів для транспорту.

Утім, це розпорядження ще не було підписано, тож чинності воно поки не набрало. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на 10 днів перекриють вулицю Луговську: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на 10 днів перекриють вулицю Луговську: що відомоРусский

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