У Дніпрі можуть продати відомий торгово-розважальний центр

У Дніпрі виставили на аукціон відомий ТЦ.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У повідомленні йдеться про те, що на аукціон виставили кредитну угоду, заставою до якої є ТРЦ “Караван” на лівому березі Дніпра.

Історія почалася ще в 2013 році, коли одна із київських фірм взяла кредит в “Сбєрбанку РФ” (зараз “МР Банк”, фінустанова виведена з ринку та націоналізована в 2022 році, як майно пов’язане з країною-агресором). У якості застави вони залишили дніпровський ТРЦ “Караван”.

Станом на 2022 рік заборгованість за позикою становить більше 14 мільйонів доларів США або 555 мільйонів гривень. Наприкінці 2022 київська фірма, яка взяла кредит почала процедуру банкрутства.

Тепер цей кредит виставили на аукціон. Таким чином, продають не сам ТРЦ, а права вимагати кошти від нинішніх власників майна, проте зазначається, що пізніше (але малоймовірно), покупець зможе стягнути на свою користь сам ТРЦ та продати.

Разом з ТРЦ “продається” також рухоме майно ТРЦ, корпоративні права фірми, яка розпочала банкрутство та права на отримання коштів за договорами оренди.

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