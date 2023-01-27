У Дніпрі можуть початися “віялові” відключення газу та опалення: у чому справа

У Дніпрі можуть початися проблеми з опаленням.

Зараз в Дніпрі діють стабілізаційні або планові відключення світла. Проте до них можуть додатися відключення газу чи опалення.

Це може статися через борги за опалення, які вже досягли “космічних” цифр. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, котельні можуть почати відключати не комунальники, а підприємства які постачають КП газ.

На сьогодні сума заборгованості перед ними складає 1 мільярд 215 мільйонів 380 тисяч. Простими словами, з боргу населення в 1,4 мільярда борг за газ складає 1,2 мільярда, – написав він.

Михайло Лисенко закликає мешканців активніше сплачувати за поставлене тепло. Інакше вже зовсім скоро до віяльних відключень світла може додатись й відключення газу.

Наразі за тепло сплачують тільки 30% споживачів.

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