Частину вулиці Пастера на розі зі Старомостовою площею можуть перевтілити. Попри те, що це досить жвава вулиця, через яку кожного дня проходять сотні людей, вона досить занедбана. Однак на це вже звернули увагу в Управлінню благоустрою та звернулися до урбаністів, аби ті допомогти покращити цю локацію, повідомляється у телеграм-каналі Urban Dnipro.
Управління благоустрою попросило допомогти із оновленням шматочка вулиці Пастера на куті із Старомостовою площею. Колись тут були кіоски. Зараз — хаотичне паркування та роздовбана плитка. Хоч ділянка і невелика, але із великим транзитним пішохідним трафіком, – йдеться у дописі.
Схематично це має такий вигляд:
У спільноті зазначили, що район площі Старомостової перенасичений транспортом та торгівлею, натомість недостатньо зелені та місць для перепочинку.
Запропоноване рішення могло б створити мінімальні умови для відпочинку в цьому районі та створити невелику зелену оазу посеред щільного міського простору. Сподіваюся, управління реалізує хоча б частково це рішення, – йдеться у повідомлені.
Вулиця може стати такою:
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