У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонують - Днепр Инфо
У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонують
просмотров
Сегодня 11:28

Занедбану частину вулиці Пастера можуть кардинально перевтілити.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонують

Частину вулиці Пастера на розі зі Старомостовою площею можуть перевтілити. Попри те, що це досить жвава вулиця, через яку кожного дня проходять сотні людей, вона досить занедбана. Однак на це вже звернули увагу в Управлінню благоустрою та звернулися до урбаністів, аби ті допомогти покращити цю локацію, повідомляється у телеграм-каналі Urban Dnipro.

Управління благоустрою попросило допомогти із оновленням шматочка вулиці Пастера на куті із Старомостовою площею. Колись тут були кіоски. Зараз — хаотичне паркування та роздовбана плитка. Хоч ділянка і невелика, але із великим транзитним пішохідним трафіком, – йдеться у дописі.

Що пропонують?

  • Стандартне зонування тротуару кольором плитки: транзитна зона світла, фасадна зона темна;
  • Зважаючи на велику кількість пішоходів, транзитна зона завширшки 3.6м замість звичайних трьох;
  • Замість старих плит під кіосками, на яких паркуються — невеликий громадський простір;
  • Він містить зелену зону та доріжку із шістьма лавками.

Схематично це має такий вигляд:

Новости Днепра про У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонують

У спільноті зазначили, що район площі Старомостової перенасичений транспортом та торгівлею, натомість недостатньо зелені та місць для перепочинку.

Запропоноване рішення могло б створити мінімальні умови для відпочинку в цьому районі та створити невелику зелену оазу посеред щільного міського простору. Сподіваюся, управління реалізує хоча б частково це рішення, – йдеться у повідомлені. 

Вулиця може стати такою:

Новости Днепра про У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонують

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонуютьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі можуть перевтілити вулицю Пастера: що пропонуютьРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    ТОП-10 фактів про Червоний Камінь у Дніпрі, які ви могли не знати: намитий берег, сяючий фонтан та сад на 8 га
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:32
    ТОП-10 фактів про Червоний Камінь у Дніпрі, які ви могли не знати: намитий берег, сяючий фонтан та сад на 8 га

    Жилмасив Червоний Камінь – один із найпопулярніших у Дніпрі. Він,…

    Як працюватиме ботанічний сад у Дніпрі в червні: графік і ціни
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:27
    Як працюватиме ботанічний сад у Дніпрі в червні: графік і ціни

    У червні Ботанічний сад ДНУ в Дніпрі працюватиме у звичному…

    У Дніпрі на ринку на ж/м Тополя людина втратила свідомість
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:48
    У Дніпрі на ринку на ж/м Тополя людина втратила свідомість

    Вчора, 29 травня, патрульні поліції Дніпра врятували людину.

    У центрі Дніпра з’явився город
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:28
    У центрі Дніпра з’явився город

    Тепер у центрі Дніпра є маленький город.