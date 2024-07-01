У Дніпрі можна винайняти квартиру за 4,2 тис грн на місяць: орендарю знадобляться свої меблі та техніка

Дешеві квартири можна знайти в будь-якому районі Дніпра. Ціна може коливатися в залежності від стану житла, наявності в ньому меблів та техніки. Щоб винайняти дешеву квартиру у Дніпрі, знадобиться в середньому 5 тис грн на місяць. Додатково доведеться сплачувати за комунальні послуги.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир в оренду у Дніпрі.

Новокодацький район

Орендувати квартиру в Новокодацькому районі Дніпра коштуватиме 4,2 тис грн. Житло знаходиться на житловому масиві Західний. У квартирі є 1 кімната. Вона розташована на 4 поверсі 9-ти поверхового будинку. Як зазначає автор оголошення, у квартирі є м’які меблі, водонагрівач, холодильник. Решту приміщення орендар може обставити за своїм смаком та своїми меблями.

Самарський район

Зняти квартиру трохи дорожче – за 4,3 тис можна на житловому масиві Північний. Житло знаходиться на середньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Квартира однокімнатна, є бойлер та холодильник, шафи, 2 дивани, кухонні меблі. Для повного комплекту техніки не вистачає пральної машини.

Шевченківський район

4,5 тис грн коштуватиме оренда однокімнатної квартири на проспекті Богдана Хмельницького, що у Шевченківському районі. Житло розташоване на цокольному поверсі 5-ти поверхової будівлі. У квартирі 4 спальних місця. Є всі зручності, кондиціонер, стоять металопластикові вікна із ґратами. Щоправда, дуже мало меблів та техніки – тільки диван та електроплита.

Чечелівський район

Орендувати місяць квартиру у Чечелівському районі на вулиці Бородінській обійдеться у 5 тис грн. За ці гроші орендар отримає 2-кімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку. Самі кімнати у квартирі суміжні, на кухні та туалеті нещодавно був ремонт. Опалення електричне. Холодильник потребує ремонту.

Центральний район

За аналогічну суму можна зняти житло у Центральному районі Дніпра, неподалік проспекту Поля. За 5 тис грн на місяць тут можна винайняти однокімнатну квартиру на першому поверсі 5-ти поверхового будинку. Немає пральної машини та меблів у кімнаті, але є кухонний стіл, водонагрівач та плита.

Індустріальний район

Також за 5 тис грн у Дніпрі можна винайняти квартиру в Індустріальному районі, неподалік житлового масиву Образцова. Житло однокімнатне, знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку, в квартирі одне спальне місце.

Соборний район

Трохи дорожче, за 5,5 тис. грн на місяць у Дніпрі можна орендувати однокімнатну квартиру в Соборному районі. Знаходиться вона у провулку Добровольців. Квартира розташована на 3-му поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено косметичний ремонт, є меблі та техніка.

АНД-район

Найдорожча квартира у нашій добірці опинилася в АНД-районі Дніпра. За місяць оренди за неї просять 5,9 тис. грн. У квартирі 2 кімнати, вона знаходиться на середньому поверсі 10-ти поверхового будинку. За плануванням – це 2 окремі кімнати, є необхідні меблі та техніка. Можливе проживання із тваринами.

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