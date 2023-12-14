У Дніпрі можна відвідати безкоштовний різдвяний майстер-клас

У Дніпрі можна відвідати різдвяний майстер-клас.

У департаменті парків та рекреацій анонсували проведення різдвяного майстер-класу. Відвідати його зможуть дорослі разом з дітьми.

Під час майстер-класу “Прикрась парк своїми руками” відвідувачі зможуть своїми руками створити новорічну ялинкову іграшку.

Прикрасити хвойне дерево в парку можна або власноруч створеною іграшкою, або тією, яку ви принесли з дому.

Майстер-клас проведуть на свіжому повітрі, тож організатори радять вдягатися тепліше. Усього буде три локації. 16 грудня у парку Шевченка – біля ялинки. Теж 16 грудня в сквері Прибережному і також біля встановленої ялинки. Час початку – 14:00.

17 грудня у сквері Західному. Точне місце не уточнюється. Час початку – 12:00

публікували ТОП-10 незвичних ялинок у Дніпрі. Нагадаємо, раніше миТОП-10 незвичних ялинок у Дніпрі.

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