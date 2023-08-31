У Дніпрі можна відстежувати автобуси та тролейбуси, де є кондиціонер: як це зробити

Відтепер у міському застосунку D-transport можна відстежувати автобуси та тролейбуси, в яких є кондиціонер. Нововведення анонсували в департаменті транспорту.
Для цього спочатку треба завантажити застосунок, обрати необхідний маршрут, а потім натиснути на сніжинку. Після цього ви побачите весь транспорт з кондиціонерами, який зараз курсує на маршруті.
Функція працює з усіма тролейбусами та автобусами міста.
Зазначається, що диспетчери постійно корегують інформацію щодо обладнаного кондиціонерами транспорту, щоб у D-transport пасажири завжди бачили найактуальнішу інформацію.
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