У Дніпрі можна відстежувати автобуси та тролейбуси, де є кондиціонер: як це зробити

Тепер знайти транспорт з кондиціонером легше.

Відтепер у міському застосунку D-transport можна відстежувати автобуси та тролейбуси, в яких є кондиціонер. Нововведення анонсували в департаменті транспорту.

Для цього спочатку треба завантажити застосунок, обрати необхідний маршрут, а потім натиснути на сніжинку. Після цього ви побачите весь транспорт з кондиціонерами, який зараз курсує на маршруті.

Функція працює з усіма тролейбусами та автобусами міста.

Зазначається, що диспетчери постійно корегують інформацію щодо обладнаного кондиціонерами транспорту, щоб у D-transport пасажири завжди бачили найактуальнішу інформацію.

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