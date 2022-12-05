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У Дніпрі можна придбати яйця з майбутнього

Сьогодні 11:15
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У Дніпрі придбали яйця з майбутнього.

Новости Днепра про У Дніпрі можна придбати яйця з майбутнього

У одному із супермаркетів Дніпра продавали “яйця з майбутнього”. Звичайно, з такими цінами вони повинні бути найсвіжіші, але в цьому випадку виробники трохи перестаралися.

Як розповів Олег Климов, він придбав яйця майбутнього.

Яйця майбутнього! Тільки в нашому місті можна купити те, що ще не знесла куриця. Яка ще і сама про це не знає. На фоні всезагального кошмару і жаху стараємося не збожеволіти та посміхаємося, – написав автор допису.

Але скоріше за все, з яйцями все гаразд, бо інколи виробники вказують дві дати “вжити до”. Перша, якщо не притримуватися температурного режиму, а друга – якщо дотримуватися вимог, які вказані на упакуванні.

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Новости Днепра про У Дніпрі можна придбати яйця з майбутньогоУкраїнська

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