У Дніпрі можна придбати яйця з майбутнього

У одному із супермаркетів Дніпра продавали “яйця з майбутнього”. Звичайно, з такими цінами вони повинні бути найсвіжіші, але в цьому випадку виробники трохи перестаралися.
Як розповів Олег Климов, він придбав яйця майбутнього.
Яйця майбутнього! Тільки в нашому місті можна купити те, що ще не знесла куриця. Яка ще і сама про це не знає. На фоні всезагального кошмару і жаху стараємося не збожеволіти та посміхаємося, – написав автор допису.
Але скоріше за все, з яйцями все гаразд, бо інколи виробники вказують дві дати “вжити до”. Перша, якщо не притримуватися температурного режиму, а друга – якщо дотримуватися вимог, які вказані на упакуванні.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі вдарили ракетами по промисловому підприємству.
У Дніпрі у дачному будинку на території садового товариства «Комунальник»…
Художня виставка «Мистецтво Січеславщини» відкрилася у Дніпрі, в обласній організації…
5 грудня на кількох вулицях Дніпра ДТЕК відключив електропостачання до…