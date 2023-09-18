У Дніпрі може з’явитися “Будинок-праска”: де саме та як виглядатиме (ФОТО)

Попри війну у Дніпрі продовжують зводити новобудови.

Так, у нашому місті може з’явитися незвичайний “Будинок-праска”. Наразі є лише проєкт.

Про це повідомив архітектор Олексій Образцов.

За його словами, цей будинок планують звести на перехресті з гострим кутом Запорізького шосе та вул. Вишгородська.

Архітектори – Олексій Образцов, Антоніна Коновалова та Костянтин Бусаргін.

“Будинок-праска” проєктується на перехресті з гострим кутом Запорізького шосе та вул. Вишгородська. Радіусне завершення нової будівлі середньої поверховості дозволяє більш плавно перейти від масштабу садибної забудови до крупного масштабу багатоповерхівок уздовж міської магістралі. Темно-червоний граніт місцевого родовища відображає фірмовий колір архітектурної ідентичності Дніпра, – зазначив Олексій Образцов.

Коли саме почнуть будувати будинок, невідомо, але можна побачити, яким він буде:

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