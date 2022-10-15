У Дніпрі молодики скидали зі скелі каміння та ледь не влучили у велосипедистів

Така затія могла закінчитися трагедією.

Сьогодні у Дніпрі на Таромському кар’єрі троє невідомих молодиків скидали зі скелі каміння.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Вони і засняли сам процес.

На відео видно, як троє молодих людей кидають зі скелі кар’єра каміння. Навіщо – невідомо.

Але саме в цей момент унизу їхали велосипедисти. Вони помітили падаюче каміння та вчасно зупинилися. На щастя, ніхто не постраждав.

Але питання у тому, навіщо таке робити?!

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