У Дніпрі молодики скидали зі скелі каміння та ледь не влучили у велосипедистів

Сьогодні у Дніпрі на Таромському кар’єрі троє невідомих молодиків скидали зі скелі каміння.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Вони і засняли сам процес.
На відео видно, як троє молодих людей кидають зі скелі кар’єра каміння. Навіщо – невідомо.
Але саме в цей момент унизу їхали велосипедисти. Вони помітили падаюче каміння та вчасно зупинилися. На щастя, ніхто не постраждав.
Але питання у тому, навіщо таке робити?!
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