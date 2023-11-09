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  • У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

Сьогодні 12:22
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Грабіжникам 18 та 19 років.

Новости Днепра про У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

28 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пограбування містянина на вулиці Доблесній. Невідомі напали на чоловіка біля зупинки, забрали його сумку та втекли. 

Про це розповіли в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські почали пошуки зловмисників та через деякий час затримали їх – ними виявились двоє мешканців Дніпропетровської області віком 18 та 19 років. Поліцейські вилучили у них речі потерпілого. Як з’ясувалось, хлопці раніше уже мали проблеми із законом.

Новости Днепра про У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

Новости Днепра про У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

8 листопада слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратамиУкраїнська

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