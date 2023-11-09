У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

28 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пограбування містянина на вулиці Доблесній. Невідомі напали на чоловіка біля зупинки, забрали його сумку та втекли.
Про це розповіли в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські почали пошуки зловмисників та через деякий час затримали їх – ними виявились двоє мешканців Дніпропетровської області віком 18 та 19 років. Поліцейські вилучили у них речі потерпілого. Як з’ясувалось, хлопці раніше уже мали проблеми із законом.
8 листопада слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Триває слідство.
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