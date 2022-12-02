У Дніпрі місцевий мешканець пограбував електропідстанцію

Учора, 1 грудня, у поліцію повідомили про крадіжку на електропідстанції на вулиці Курсантській.
Про це пише пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Правоохоронці оперативно виїхали на місце та зв’язалися із заявником. Той повідомив, що став свідком крадіжки, надав прикмети злочинця й розповів, куди він пішов.
Інспектори почали пошук зловмисника. Невдовзі особу, схожу за орієнтуванням, помітили неподалік. Громадянина зупинили й провели поверхневу перевірку. У чоловіка виявили запчастину, ймовірно, викрадену з трансформатора.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали зловмисника слідчому.
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