У Дніпрі місцевий мешканець пограбував електропідстанцію

Чоловіка затримали.

Учора, 1 грудня, у поліцію повідомили про крадіжку на електропідстанції на вулиці Курсантській.

Про це пише пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно виїхали на місце та зв’язалися із заявником. Той повідомив, що став свідком крадіжки, надав прикмети злочинця й розповів, куди він пішов.

Інспектори почали пошук зловмисника. Невдовзі особу, схожу за орієнтуванням, помітили неподалік. Громадянина зупинили й провели поверхневу перевірку. У чоловіка виявили запчастину, ймовірно, викрадену з трансформатора.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали зловмисника слідчому.

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