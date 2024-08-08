У Дніпрі місцева Леді Гага “змагалася” в епатажності з найвідомішим пранкером міста

У центрі Дніпра помітили цікаве дуо – найепатажнішу дівчину міста, яку містяни прозвали Леді Гагою та блогера-пранкера Давида Ігнатова.
На відео, яке поширили в мережі, можна побачити розмову двох епатажних дніпрян, які привертали увагу перехожих своїм зовнішнім виглядом. Цього разу Давид змінив свій костюм пошитий з клітчастих баулів на дивні широкі джинси, а от Маша Галенчик, як завжди була на високих підборах та в одязі, який нагадував сценічні костюми співачки Леді Гаги.
Біба і Боба нашого міста нарешті зустріли один одного. Якщо це не зустріч десятиріччя тоді я вже не знаю що це! – прокоментували відео в одному із телеграм-каналів.
Дніпровська Леді Гага оцінила старання блогера, але порадила додати образу “брендовості”.
Після цього вони трохи поговорили та зійшлися на думці, що жителям Дніпра не вистачає яскравості, а потім обмінялися номерами.
Дніпряни з гумором відреагували на зустріч цих двох. Містяни зазначають, що поки вони не роблять нічого протизаконного, то можуть одягатися, як завгодно та розважати перехожих.
Відомо, що Дніпровську Леді Гагу звати Маша Галенчик. Подейкують, що за освітою Марія юрист і закінчила університет із червоним дипломом. До ковідного карантину вона працювала за фахом, але звільнилася. Популярність здобула завдяки своїм яскравим образам.
Марія колись зізнавалася журналістам, що обожнює, “коли у людей квадратні очі, а також нецензурну лексику у свій бік”.
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