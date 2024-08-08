У Дніпрі місцева Леді Гага “змагалася” в епатажності з найвідомішим пранкером міста

Дніпровську Леді Гагу помітили в компанії одного із найвідоміших пранкерів міста.

У центрі Дніпра помітили цікаве дуо – найепатажнішу дівчину міста, яку містяни прозвали Леді Гагою та блогера-пранкера Давида Ігнатова.

На відео, яке поширили в мережі, можна побачити розмову двох епатажних дніпрян, які привертали увагу перехожих своїм зовнішнім виглядом. Цього разу Давид змінив свій костюм пошитий з клітчастих баулів на дивні широкі джинси, а от Маша Галенчик, як завжди була на високих підборах та в одязі, який нагадував сценічні костюми співачки Леді Гаги.

Біба і Боба нашого міста нарешті зустріли один одного. Якщо це не зустріч десятиріччя тоді я вже не знаю що це! – прокоментували відео в одному із телеграм-каналів.

Дніпровська Леді Гага оцінила старання блогера, але порадила додати образу “брендовості”.

Після цього вони трохи поговорили та зійшлися на думці, що жителям Дніпра не вистачає яскравості, а потім обмінялися номерами.

Дніпряни з гумором відреагували на зустріч цих двох. Містяни зазначають, що поки вони не роблять нічого протизаконного, то можуть одягатися, як завгодно та розважати перехожих.

Дніпровська Леді Гага – що про неї відомо?

Відомо, що Дніпровську Леді Гагу звати Маша Галенчик. Подейкують, що за освітою Марія юрист і закінчила університет із червоним дипломом. До ковідного карантину вона працювала за фахом, але звільнилася. Популярність здобула завдяки своїм яскравим образам.

Марія колись зізнавалася журналістам, що обожнює, “коли у людей квадратні очі, а також нецензурну лексику у свій бік”.

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