У Дніпрі міграційник, який обіцяв “порішати” з військкоматом, отримав штраф у 94 тисячі гривень

Про це йдеться у тексті вироку Ленінського суду Дніпра.
Одного із спеціалістів Новокодацького відділу міграційної служби звинуватили у зловживанні впливом у військкоматі.
Цьогоріч у березні посадовець зустрівся з чоловіком, який хотів отримали документи про непридатність до військової служби. Міграційник пообіцяв йому допомогти, адже у нього є зв’язки у військкоматі.
За це посадовець хотів отримати 5 тисяч доларів. Міграційник пообіцяв, що за місяць-півтора розв’яже цю проблему з ВЛК у військкоматі.
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