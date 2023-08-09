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У Дніпрі міграційник, який обіцяв “порішати” з військкоматом, отримав штраф у 94 тисячі гривень

Сьогодні 10:26
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Суд призначив штраф міграційникові із Дніпра, який обіцяв "порішати" з військкоматом

Новости Днепра про У Дніпрі міграційник, який обіцяв

Про це йдеться у тексті вироку Ленінського суду Дніпра. 

Одного із спеціалістів Новокодацького відділу міграційної служби звинуватили у зловживанні впливом у військкоматі. 

Цьогоріч у березні посадовець зустрівся з чоловіком, який хотів отримали документи про непридатність до військової служби. Міграційник пообіцяв йому допомогти, адже у нього є зв’язки у військкоматі.

За це посадовець хотів отримати 5 тисяч доларів. Міграційник пообіцяв, що за місяць-півтора розв’яже цю проблему з ВЛК у військкоматі.

Після отримання коштів чоловіка затримали. Він уклав угоду із прокурором. Його засудили до штрафу у 93,5 тис. гривень.

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