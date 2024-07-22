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У Дніпрі мешканці скаржаться на проблеми зі шкірою після відвідування аквапарку на Перемозі

Сьогодні 12:42
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У Дніпрі у відвідувачів аквапарку “Happy Day” з’явилися висипи на шкірі.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці скаржаться на проблеми зі шкірою після відвідування аквапарку на Перемозі

Вчора, 21 липня, мешканці поскаржилися на сильне подразнення шкіри, після купання в басейнах аквапарку на Набережній Перемоги. Вони розповіли про почервоніння, висипання на шкірі та сильний свербіж.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на слова постраждалих.

Також відвідувачі зазначили, що проблеми зі шкірою з’явилися через невідомий хімічний розчин, який додали у воду.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що адміністрація аквапарку підтвердила застосування хімзасобу, який раніше не використовувався. Попередньо, таким чином воду намагалися знезаразити через велику кількість відвідувачів.

Ми звернулися до адміністрації аквапарку “Happy Day” за офіційним коментарем. Але там нам не відповіли.

Відомо, що сьогодні, 22 липня, аквапарк “Happy Day” зачинили на санітарний день. Завтра, 23 липня, аквапарк працюватиме у звичайному режимі.

“Важлива інформація! Завтра, 22 липня, аквапарк закритий на санітарний день! Дякуємо за ваше розуміння, та чекаємо вас у вівторок”, – написали на сторінці аквапарку в Instagram.

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці скаржаться на проблеми зі шкірою після відвідування аквапарку на ПеремозіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі мешканці скаржаться на проблеми зі шкірою після відвідування аквапарку на ПеремозіРусский

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