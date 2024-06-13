У Дніпрі мешканці можуть долучитися до Всесвітнього дня донора: де можна здати кров

У Всесвітній день донора крові дякують людям, які здають кров, за їхній вчинок та порятунок інших. На Дніпропетровщині таких громадян 400 000, з яких 10 000 мають звання «Почесний донор України». А 35 донорів отримали нагороду «Заслужений донор України». Вони здали кров та її компонент 100 і більше разів.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Бажаючих дніпрян запрошують долучитися до Всесвітнього дня донора та взяти участь у акції “Дякуємо донорам крові”. Її проводять на базі КП «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» з 10 по 17 червня 2024 р. з 8.00 до 15.00; адреса: проспект Богдана Хмельницького, 17. Отримати деталі можна за телефоном (056) 720-90-75, 749-63-79, 720-90-70.
“Кожна доза зданої Вами донорської крові допоможе врятувати одним – життя, а іншим – повернути здоров’я”, – зазначили у міській раді.
Здати кров та стати донором можна і у інших медзакладах Дніпра:
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