У Дніпрі мешканці можуть долучитися до Всесвітнього дня донора: де можна здати кров

14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.

У Всесвітній день донора крові дякують людям, які здають кров, за їхній вчинок та порятунок інших. На Дніпропетровщині таких громадян 400 000, з яких 10 000 мають звання «Почесний донор України». А 35 донорів отримали нагороду «Заслужений донор України». Вони здали кров та її компонент 100 і більше разів.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Бажаючих дніпрян запрошують долучитися до Всесвітнього дня донора та взяти участь у акції “Дякуємо донорам крові”. Її проводять на базі КП «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» з 10 по 17 червня 2024 р. з 8.00 до 15.00; адреса: проспект Богдана Хмельницького, 17. Отримати деталі можна за телефоном (056) 720-90-75, 749-63-79, 720-90-70.

“Кожна доза зданої Вами донорської крові допоможе врятувати одним – життя, а іншим – повернути здоров’я”, – зазначили у міській раді.

Здати кров та стати донором можна і у інших медзакладах Дніпра:

КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР: м. Дніпро, вул. Ближня, 31, прийом донорів — з 08.00 до 12.00. Довідки за телефоном: (056) 378-58-85;

КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР: м. Дніпро, вул. Антоновича, 65а, (колишня Свердлова), прийом донорів — з 08.00 до 12.00. Довідки за телефоном: 098-503-22-02;

«Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 МОЗУ», м. Дніпро, вул. Тітова, 29, прийом донорів — з 08.00 до 11.00. Довідки за телефоном: 067-639-11-69.

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