У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і як

Мешканці Дніпра можуть опанувати нову професію у ПТУ.

Нову спеціальність можна отримати у закладах професійної освіти безкоштовно за спеціальним ваучером. Мешканці можуть опанувати такі професії: кухар, кондитер, електрогазозварник, електромонтер, оператор верстатів комп’ютерного керування, будівельник тощо. Навчання триває від 3 до 6 місяців і після його закінчення випускник отримує свідоцтво державного зразка. Потім можна одразу влаштуватися на роботу.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Ваучер на перенавчання видає Державна служба зайнятості. Його можуть отримати такі категорії громадян:

люди, старші за 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років;

звільнені з військової служби (крім строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової служби, Бюро економічної безпеки або кримінально-виконавчої служби;

ВПО працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

особи, які постраждали через збройну агресію проти України;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

особи, які в період воєнного стану в Україні дістали поранення або травми внаслідок військової агресії.

Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання в ПТУ, потрібно прийти до центру зайнятості з такими документами:

паспорт;

трудова книжка;

ідентифікаційний номер;

документ про освіту.

Ваучером не можуть скористатися особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Для них є інша програма навчання. Також – особи без спеціальної освіти.

Більш детальну інформацію про ваучер на навчання можна отримати за телефоном: 380 95 677 54 40 (з 09:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю) або за посиланням.

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