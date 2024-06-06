У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і як

Нову спеціальність можна отримати у закладах професійної освіти безкоштовно за спеціальним ваучером. Мешканці можуть опанувати такі професії: кухар, кондитер, електрогазозварник, електромонтер, оператор верстатів комп’ютерного керування, будівельник тощо. Навчання триває від 3 до 6 місяців і після його закінчення випускник отримує свідоцтво державного зразка. Потім можна одразу влаштуватися на роботу.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Ваучер на перенавчання видає Державна служба зайнятості. Його можуть отримати такі категорії громадян:
Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання в ПТУ, потрібно прийти до центру зайнятості з такими документами:
Ваучером не можуть скористатися особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Для них є інша програма навчання. Також – особи без спеціальної освіти.
Більш детальну інформацію про ваучер на навчання можна отримати за телефоном: 380 95 677 54 40 (з 09:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю) або за посиланням.
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