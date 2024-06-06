Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і як

Сьогодні 15:37
просмотров

Мешканці Дніпра можуть опанувати нову професію у ПТУ.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і як

Нову спеціальність можна отримати у закладах професійної освіти безкоштовно за спеціальним ваучером. Мешканці можуть опанувати такі професії: кухар, кондитер, електрогазозварник, електромонтер, оператор верстатів комп’ютерного керування, будівельник тощо. Навчання триває від 3 до 6 місяців і після його закінчення випускник отримує свідоцтво державного зразка. Потім можна одразу влаштуватися на роботу.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Ваучер на перенавчання видає Державна служба зайнятості. Його можуть отримати такі категорії громадян:

  • люди, старші за 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років;
  • звільнені з військової служби (крім строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової служби, Бюро економічної безпеки або кримінально-виконавчої служби;
  • ВПО працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
  • особи, які постраждали через збройну агресію проти України;
  • особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
  • особи, які в період воєнного стану в Україні дістали поранення або травми внаслідок військової агресії.

Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання в ПТУ, потрібно прийти до центру зайнятості з такими документами:

  • паспорт;
  • трудова книжка;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ про освіту.

Ваучером не можуть скористатися особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Для них є інша програма навчання. Також – особи без спеціальної освіти.

Більш детальну інформацію про ваучер на навчання можна отримати за телефоном: 380 95 677 54 40 (з 09:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю) або за посиланням.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і якУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі мешканці можуть безкоштовно отримати нову професію: де і якРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Крихітне озеро серед житлових будинків: незвичайна історія Карпенкового у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:50
    Крихітне озеро серед житлових будинків: незвичайна історія Карпенкового у Дніпрі

    Лівий берег Дніпра багатий на різні неглибокі озера, де водиться…

    У Кривому Розі померла Заслужена працівниця культури України та режисерка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:53
    У Кривому Розі померла Заслужена працівниця культури України та режисерка

    У Кривому Розі пішла з життя Заслужена працівниця культури України…

    6000 вольтів напруги: на Дніпропетровщині чоловіка під час роботи вдарило струмом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:39
    6000 вольтів напруги: на Дніпропетровщині чоловіка під час роботи вдарило струмом

    У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловік постраждав під час роботи.

    У Дніпрі 17-річний студент скоїв самогубство в гуртожитку на проспекті Науки: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    У Дніпрі 17-річний студент скоїв самогубство в гуртожитку на проспекті Науки: що відомо

    В одному із гуртожитків студент вкоротив собі віку.

    Наверх